https://static.news.ru/photo/9fdebc4e-a329-11e9-8a7b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: government.ru

Вернуться к обсуждению проблемы транзита газа Россия и Украина могут после выборов в Верховную Раду. Об этом в ходе встречи с руководителем политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком и лидером этой партии Юрием Бойко заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Глава кабинета министров РФ отметил, что есть несколько вариантов решения газовой проблемы.

Самый простой — сохранить действия тех контрактов, которые существуют, на некоторое время для того, чтобы договориться более серьёзно. Второй вариант, который мы никогда не отрицали, — это вариант консорциума, — отметил Медведев.

По его мнению, второй вариант некоторое время был крайне политизирован, но в силу появления газопроводов «Турецкий поток» и «Северный поток» политизация ушла в прошлое.

Тогда нужно просто спокойным взглядом посмотреть на то, что здесь может происходить, — считает премьер-министр РФ.

Медведев считает странной текущую ситуацию на Украине, когда потребители вынуждены платить за газ на 25% больше, чем могли бы.

Понятно, что никакого формального реверса там нет, понятно, что это за газ. Непонятно только, почему он на четверть дороже, — отметил председатель правительства РФ.

В свою очередь, Бойко назвал сценарий консорциума, учитывающего интересы России, как поставщика и стран ЕС, как потребителей, наиболее реальным.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду достичь соглашения с Россией по транзиту газа в сентябре 2019 года, писал News.ru.