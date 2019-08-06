https://static.news.ru/photo/bb09174a-b831-11e9-a501-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Проработать методику определения норматива стоимости квадратного метра жилья до 5 сентября поручил Минстрою премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Кроме того, глава правительства считает необходимым рассмотреть вопрос об изменении норматива цены строительства, по которому рассчитываются субсидии субъектам РФ на создание объектов капитального строительства, сообщается на сайте кабмина .

Одним из главных факторов, который нужно доработать, является определение размера средней рыночной стоимости квадратного метра общей площади жилья в отношении субъектов РФ, на территории которых на первичном рынке жилья эта стоимость не определена.

Медведев также поручил Минстрою и федеральным органам исполнительной власти, ответственным за национальные проекты, в срок до 5 сентября проработать вопрос об изменении формирования норматива цены строительства, по которому рассчитываются субсидии из федерального бюджета, выделяемые субъекту РФ на создание объектов капитального строительства.

В первую очередь это касается создания дополнительных мест в дошкольных и общеобразовательных учреждениях, отмечается на сайте правительства.

Как ранее писал News.ru, цены на жильё на первичном рынке России за год выросли на 10%. Динамика объясняется переходом рынка новостроек на работу по эскроу-счетам.