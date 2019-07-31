https://static.news.ru/photo/771bcd7e-b41d-11e9-8386-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: Сергей Булкин/News.ru

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в Забайкальском крае планируется реализовать 15 проектов в сфере промышленности, сельского хозяйства и добычи полезных ископаемых. Политик сообщил, что подписал постановление о создании территории опережающего развития (ТОР) «Забайкалье».

Глава кабмина подчеркнул, что реализация проектов на сумму почти 200 млрд рублей позволит создать более девяти тысяч новых рабочих мест. Главным объектом станет Удоканское месторождение меди, которое является одним из крупнейших в стране, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что Медведев поручил Генпрокуратуре, Следственному комитету и МВД проверить версию о намеренных поджогах лесов для сокрытия незаконной заготовки древесины.