https://static.news.ru/photo/5864c00e-9c1a-11e9-8a03-fa163e074e61_1024.jpg Радий Хабиров Фото: Ministry of Energy Russia/via Globallookpress.com

Премьер-министр Дмитрий Медведев поддержал предложение о создании в Башкирии особой экономической зоны (ОЭЗ). О таких планах главе кабмина в ходе рабочей встречи рассказал исполняющий обязанности руководитель республики Радий Хабиров.

Он попросил поддержки председателя правительства, информирует « Интерфакс ».

По словам Хабирова, ОЭЗ предполагается разместить неподалёку от Ишимбая, на стыке трёх городов с общим количеством населения в полмиллиона жителей. Это промышленный и газохимический центр республики, и, как считает глава Башкирии формирование особой зоны призвано позитивно отразиться на развитии региона.

Как подчеркнул Дмитрий Медведев, при принятии решения о поддержке подобных инициатив, прежде всего, необходимо ориентироваться на динамику создания новых рабочих мест, привлечение инвестиций и социальный эффект — рост зарплат, появление новых соцобъектов.

В начале 2019 года, как писал News.ru, правительство утвердило создание ОЭЗ в Воронежской области. В промышленный производственный центр было решено включить территории Новоусманского района.