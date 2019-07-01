Премьер-министр Дмитрий Медведев поддержал предложение о создании в Башкирии особой экономической зоны (ОЭЗ). О таких планах главе кабмина в ходе рабочей встречи рассказал исполняющий обязанности руководитель республики Радий Хабиров.
Он попросил поддержки председателя правительства, информирует «
По словам Хабирова, ОЭЗ предполагается разместить неподалёку от Ишимбая, на стыке трёх городов с общим количеством населения в полмиллиона жителей. Это промышленный и газохимический центр республики, и, как считает глава Башкирии формирование особой зоны призвано позитивно отразиться на развитии региона.
Как подчеркнул Дмитрий Медведев, при принятии решения о поддержке подобных инициатив, прежде всего, необходимо ориентироваться на динамику создания новых рабочих мест, привлечение инвестиций и социальный эффект — рост зарплат, появление новых соцобъектов.
В начале 2019 года, как писал News.ru, правительство утвердило создание ОЭЗ в Воронежской области. В промышленный производственный центр было решено включить территории Новоусманского района.