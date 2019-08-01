https://static.news.ru/photo/241a80cc-b4c5-11e9-a6f7-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: Russian Government/Global Look Press

Российский Дальний Восток на ближайшие три года получит от правительства страны единую субсидию размером 94 млрд рублей. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на региональном совещании о работе по социальному развитию центров экономического роста.

Есть ещё и дополнительные решения, в частности я подписал решение о внесение изменений в распределение денег, по выделению дополнительных средств, — цитирует премьера ТАСС .

Выделенные средства, по словам Медведева, «должны идти на самые важные направления для жителей». Он упомянул проблемы с доступностью медицинской помощи, яслей, проблему аварийного жилья.

Мы рассчитываем на конкретные результаты от вложения федерального бюджета, иного и быть не может, — заявил премьер.

Ранее News.ru сообщал, что правительственная подкомиссия по реализации инвестиционных проектов в августе рассмотрит заявку компании «Дальцветмет» на предоставление ей государственной поддержки в размере 762,6 млн рублей. Предприятие планирует направить субсидию на освоение месторождения золота «Наседкино» в Забайкальском крае. Государственные средства нужны «Дальцветмету» на строительство линии электропередачи и подстанции.