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Медведев «концептуально одобрил» передачу Связь-банка

Сергей Булкин/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Премьер-министр Дмитрий Медведев поддержал идею передачи Связь-банка, который является дочерней кредитной организацией ВЭБ.РФ, в управление Промсвязьбанка. В данном направлении ведётся подготовительная работа, сообщил глава госкорпорации Игорь Шувалов.

Он отметил, что окончательное решение пока не принято, однако «в целом, концептуально такой подход одобрен председателем правительства».

«Работает Центральный банк, Министерство финансов и мы. Наше обязательство — передать "чистым" Связь-банк», — цитирует Шувалова ТАСС.

Когда будут выяснены все финансовые обстоятельства по сделке, она будет рассмотрена на наблюдательном совете, уточнил он.

Ранее, как сообщал News.ru, с предложением передать Связь-банк в юрисдикцию Промсвязьбанка в Минфин и Банк России обратилось руководство Государственной корпорации развития ВЭБ.РФ. В конце ноября Связь-банк стал правопреемником Глобэксбанка по всем правам и обязанностям.


#дмитриймедведев #Промсвязьбанк #Связь-банк #ВЭБРФ
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