Медведев: кабмин следит за ситуацией с ценами на бензин

Правительство отслеживает ситуацию на рынке топлива, чтобы избежать роста цен. С таким заявлением выступил глава кабинета министров Дмитрий Медведев.
Как отметил премьер-министр в ходе совещания с заместителями, контролировать ситуацию нужно, чтобы избежать необоснованного роста цен на топливо. Медведев поручил профильному вице-премьеру Дмитрию Козаку вызывать для бесед глав компаний, которые не будут соблюдать соглашение о ценах на бензин.
Также председатель правительства выразил надежду, что заградительные пошлины на экспорт нефти и нефтепродуктов вводить не потребуется.
Как ранее писал News.ru, президент РФ Владимир Путин во время декабрьской пресс-конференции заявил, что рост цен на бензин после повышения НДС составит лишь 1−1,5%. Однако во многих регионах топливо подорожало уже выше этих значений.