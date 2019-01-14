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Медведев: кабмин следит за ситуацией с ценами на бензин

Сергей Булкин/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Правительство отслеживает ситуацию на рынке топлива, чтобы избежать роста цен. С таким заявлением выступил глава кабинета министров Дмитрий Медведев.

Как отметил премьер-министр в ходе совещания с заместителями, контролировать ситуацию нужно, чтобы избежать необоснованного роста цен на топливо. Медведев поручил профильному вице-премьеру Дмитрию Козаку вызывать для бесед глав компаний, которые не будут соблюдать соглашение о ценах на бензин.

Также председатель правительства выразил надежду, что заградительные пошлины на экспорт нефти и нефтепродуктов вводить не потребуется.

Как ранее писал News.ru, президент РФ Владимир Путин во время декабрьской пресс-конференции заявил, что рост цен на бензин после повышения НДС составит лишь 1−1,5%. Однако во многих регионах топливо подорожало уже выше этих значений.


#цена #бензин #рынок #дмитриймедведев #правительство
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