Медведев: кабмин следит за ситуацией с ценами на бензин

https://news.ru/storage/news/3e986ac489b10fed049f20e666d8d5e8/b65cee91-0d9a-4874-8fd4-ea4a28e40201_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Правительство отслеживает ситуацию на рынке топлива, чтобы избежать роста цен. С таким заявлением выступил глава кабинета министров Дмитрий Медведев.

Как отметил премьер-министр в ходе совещания с заместителями, контролировать ситуацию нужно, чтобы избежать необоснованного роста цен на топливо. Медведев поручил профильному вице-премьеру Дмитрию Козаку вызывать для бесед глав компаний, которые не будут соблюдать соглашение о ценах на бензин.

Также председатель правительства выразил надежду, что заградительные пошлины на экспорт нефти и нефтепродуктов вводить не потребуется.

Как ранее писал News.ru, президент РФ Владимир Путин во время декабрьской пресс-конференции заявил, что рост цен на бензин после повышения НДС составит лишь 1−1,5%. Однако во многих регионах топливо подорожало уже выше этих значений.