https://static.news.ru/photo/bb57da88-adff-11e9-8cfa-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Нафтогаз Украины» предложил «Газпрому» и Еврокомиссии провести техконсультации по транзиту газа. Исполнительный директор украинской госкомпании Юрий Витренко считает их возможными, так как результаты выборов в Раду, которые ждала РФ, уже известны.

Не будет ОПЗЖ [Оппозиционная платформа — За жизнь] в коалиции и не будет премьером [Юрий] Бойко. Мечты не всегда осуществляются :) Поэтому нет причин не назначать дату следующей трехсторонней встречи. Конечно, если российская сторона занимает конструктивную позицию по продлению транзита, а не просто выигрывает время для продолжения строительства Северного потока-2 и полного прекращения транзита через Украину, — написал Витренко в Facebook.

Он также отметил, что трехсторонняя встреча на политическом уровне будет иметь шанс завершиться подписанием соглашений в том случае, если предварительно пройдут консультации на техническом уровне с «Газпромом» и специалистами Еврокомиссии.

Но, главное, что к такой встрече нужно было бы провести консультации на техническом уровне с Газпромом и специалистами Еврокомиссии для подготовки проекта операторского соглашения (interconnection agreement), и обсуждение вариантов бронирования мощностей между «Газпромом» и оператором украинской ГТС или контракта на своп газа между «Газпромом» и «Нафтогазом», — добавил Витренко.

Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года.

Ранее News.ru писал, что в российском кабмине назвали условия сохранения транзита газа через Украину. По словам первого замглавы аппарата правительства Сергея Приходько, поставки топлива по данному маршруту продолжатся после 2019 года в случае справедливого урегулирования судебных споров между «Газпромом» и «Нафтогазом».

18 июля глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров со своим немецким коллегой Хайко Маасом заявил, что российская сторона готова договариваться о продолжении поставок газа европейским партнёрам по украинскому маршруту. Дипломат подчеркнул, что условия договорённостей по данному вопросу должны быть экономически обоснованы и реализуемы на практике.