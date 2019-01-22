«Мечел» рефинансировал кредит на $1 млрд

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ПАО «Мечел» успешно завершило рефинансирование синдицированного предэкспортного кредита. Средства были предоставлены пулом зарубежных банков в объёме $1 млрд.

«Это стало возможным благодаря предоставленной банком ВТБ кредитной линии в евро со сроком погашения в апреле 2022 года. Льготный период по погашению основного долга установлен до апреля 2020 года», — отмечается в релизе.

В ходе выкупа задолженности у кредиторов группа «Мечел» смогла получить финансовый доход на сумму около 13 млрд рублей.

В результате рефинансирования синдицированного кредита доля нереструктурированной задолженности компании снизилась с 22% до 8%, отметила финансовый директор «Мечела» Нелли Галеева. По её словам, сократилось число зарубежных кредиторов в структуре кредитного портфеля, были согласованы условия и график погашения задолженности с текущими условиями по кредитам российских банков, а также снизилась стоимость заимствования.

Как ранее сообщал News.ru, в начале декабря челябинская природоохранная прокуратура возбудила три административных дела в отношении входящей в группу «Мечел» компании «Мечел-кокс». В деятельности предприятия нашли нарушения экологических требований.