USD  66.3634 EUR  75.5481
GOLD1,282 $   Brent61.45 $ Bitcoin3,525.93 $
МОСКВА-15°C16:39
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. экономика

«Мечел» рефинансировал кредит на $1 млрд

UPPA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

ПАО «Мечел» успешно завершило рефинансирование синдицированного предэкспортного кредита. Средства были предоставлены пулом зарубежных банков в объёме $1 млрд.

«Это стало возможным благодаря предоставленной банком ВТБ кредитной линии в евро со сроком погашения в апреле 2022 года. Льготный период по погашению основного долга установлен до апреля 2020 года», — отмечается в релизе.

В ходе выкупа задолженности у кредиторов группа «Мечел» смогла получить финансовый доход на сумму около 13 млрд рублей.

В результате рефинансирования синдицированного кредита доля нереструктурированной задолженности компании снизилась с 22% до 8%, отметила финансовый директор «Мечела» Нелли Галеева. По её словам, сократилось число зарубежных кредиторов в структуре кредитного портфеля, были согласованы условия и график погашения задолженности с текущими условиями по кредитам российских банков, а также снизилась стоимость заимствования.

Как ранее сообщал News.ru, в начале декабря челябинская природоохранная прокуратура возбудила три административных дела в отношении входящей в группу «Мечел» компании «Мечел-кокс». В деятельности предприятия нашли нарушения экологических требований.


#КРЕДИТ #Мечел #рефинансирование
самое читаемое
шоу-бизнес
Соседов: Пугачёва не имеет права называться певицей
общество
Захарову поддержали в споре с Чубайсом о бедности россиян


читайте также
общество 16:38, 3 декабря 2018
Прокуратура обвинила «Мечел-кокс» в нарушении норм экологии
Лента новостей
в мире 16:35
Игра в «жёлтых жилетов» все популярнее в школах Франции
экономика 16:32
ЦБ: в санации МИнБанка виноваты заёмщики
спорт 16:29
Бутырская дала прогноз на будущее Тутберидзе и Медведевой
происшествия 16:26
Экс-советника Якунина объявили в розыск
происшествия 16:24
Силовики задержали захватчика самолёта Сургут-Москва
Другие новости
экономика 16:32
ЦБ: в санации МИнБанка виноваты заёмщики
экономика 16:14
Россия протянула Украине трубу помощи
В Москве назвали условия для подписания договора с Киевом
экономика 15:56
Три продовольственные сети сплетутся в одну
Владельцы известных ретейлеров укрупнят бизнес
экономика 15:48
Подрядчики заменят за свой счёт уложенный в снег асфальт
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top