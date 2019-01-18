МЭА ухудшило прогноз на 2019 год по нефтедобыче в РФ

Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз роста нефтедобычи в России на 2019 год. Об этом сообщается в январском докладе организации.
Согласно обновлённым данным, МЭА ожидает, что добыча нефти и конденсата в России в текущем году составит 11,59 млн баррелей в сутки. Предыдущая оценка составляла 11,7 млн баррелей.
Оценка по добыче нефти и конденсата РФ в прошлом году также снизилась на 50 тыс. баррелей в сутки, составив 11,49 млн баррелей в день.
Как сообщает агентство, сделка по сокращению добычи нефти ОПЕК+ может позволить нефтяным котировкам стабилизироваться выше отметки в $60 за баррель. В то же время рынку потребуется некоторое время на поиск баланса, полагают эксперты организации.
В то же время мировой спрос на нефть в 2019 году увеличится до 1,4 млн баррелей в сутки с 1,3 млн баррелей в 2018 году, говорится в докладе.
Как отмечают в МЭА, на фоне действия сделки ОПЕК+ на первое место в мире по объёмам добычи сырой нефти могут выйти США, где отмечается рост производства на фоне сланцевой революции.
Как ранее писал News.ru, ОПЕК прогнозирует рост нефтедобычи в РФ в 2019 году. Российские нефтекомпании будут наращивать производство за счёт развития новых проектов, считают в организации.