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Нефтяной рынок в 2020 году может столкнуться с переизбытком предложений. Об этом говорится в опубликованном докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

Решение министров стран ОПЕК+ продлить сокращение добычи до конца марта 2020 года регулирует рынок, но оно не отменяет уверенный прогноз о том, что рынок в следующем году будет перенасыщен, — считают аналитики МЭА.

Согласно их прогнозу, даже если совокупный объём добычи нефти в странах ОПЕК будет оставаться ниже уровня в 30 млн баррелей в сутки до конца первого квартала 2020 года, запасы нефти в мире всё равно вырастут.

При этом спрос на нефть стран ОПЕК снизится до уровня 28 млн баррелей в сутки на фоне роста предложения от стран, не входящих в организацию, до 2,1 млн баррелей в сутки, главным образом — за счёт роста добычи в США.

Глобальный спрос на нефть в следующем году может увеличиться до 1,4 млн баррелей в сутки с 1,2 млн баррелей в сутки в этом году, считают в МЭА.

Как ранее писал News.ru, совокупное исполнение сделки о сокращении добычи нефти странами ОПЕК составило в июне 2019 года 122%. Данные об этом следуют из опубликованных материалов организации.