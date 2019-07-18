https://static.news.ru/photo/39fbcb34-a9cc-11e9-aaaa-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look

Международное экономическое агентство (МЭА) пересмотрело свои прогнозы относительно спроса на нефть в 2019 году из-за торгового конфликта США и Китая.

Исполнительный директор МЭА Фатих Бироль рассказал, что прогноз снижен на 100 тысяч баррелей, до 1,1 млн баррелей в сутки, и может ухудшиться, если экономика, преимущественно Китая, продолжит спад, пишет « Коммерсант ».

Как писал News.ru ранее, стоимость нефти на мировом рынке резко снизилась вечером 18 июля текущего года. Чёрное золото потеряло свыше 3%. Сентябрьские фьючерсы на североморскую смесь марки Brent упали на 3,2% — до $61,62 за баррель, августовские фьючерсы на продукт марки WTI «похудели» на 3,33%, до $54,89 за баррель.