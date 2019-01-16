McDonald's лишился права на торговую марку Big Mac в Европе

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Ведомство по интеллектуальной собственности Евросоюза (EUIPO) лишило одну из крупнейших мировых сетей быстрого питания McDonald’s эксклюзивного права на товарный знак Big Mac. Таков результат тяжбы между корпорацией и ирландской сетью быстрого питания Supermac’s.

Своё решение EUIPO объяснило тем, что McDonald’s не использует этот торговый знак в Европе. Supermac’s теперь можно расширить франшизу по всему Соединённому Королевству и называть Big Mac любые свои продукты питания, сообщает Fox News.

Американская корпорация пыталась помешать расширению Supermac’s, заявляя, что покупатели будут путать название Supermac’s с её культовым бургером Big Mac. В ходе процесса сеть Supermac’s доказала, что McDonald’s регистрирует фирменные наименования и «хранит их в сундуке войны, чтобы использовать против будущих конкурентов».

McDonald’s имел права на использование товарного знака в Евросоюзе с 1996 года. Корпорация ещё может воспользоваться правом на апелляцию.

Ранее News.ru сообщал, что член Экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян предложил организовать конкурс на лучшую концепцию российского фастфуда, чтобы заменить им американский. Он также выступил за продвижение отечественных блинных фастфудов, считая, что «бургеры — не наша пища».