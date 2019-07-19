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Россия и Белоруссия должны прийти к введению единой валюты в рамках Союзного государства. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Это должен быть полноценный союз с точки зрения одинаково развивающихся экономик, потому что интегрироваться в обратном случае будет сложно. Это союз, который должен на том или ином этапе иметь единую валюту, потому что очень трудно с разными валютами определять единую финансовую, валютную политику, — заявила Матвиенко в эфире белорусского телеканала ОНТ .

По мнению председателя верхней палаты российского парламента, у Москвы и Минска должны быть «одинаковые подходы к системе налогообложения» в рамках Союзного государства. При этом Матвиенко полагает, что в России никто и никогда «не говорил и не поднимает тему создания единого государства».

Это союз государств, но это должен быть полноценный союз, — добавила спикер Совета федерации.

Как писал News.ru, ранее глава Минэкономразвития глава Максим Орешкин заявил, что пакет мер по созданию единых условий хозяйствования предприятий России и Белоруссии в рамках Союзного государства надо согласовать к декабрю 2019 года. До этого министр рассказывал, что Москва и Минск обсуждают возможность введения единой валюты в рамках интеграции.

В марте за создание общей валюты с Россией выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко.