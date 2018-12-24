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Матвиенко выступила против налогов на IT-сферу

Nir Alon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что налоги мешают развитию отрасли IT-технологий.

Выступая на пресс-конференции, посвящённой итогам осенней сессии Совета Федерации, Матвиенко заявила, что считает лишними налоги на IT-сферу.

«Я бы лично на IT-сферу сняла все налоги, если бы я принимала решения, потому что без этого не будет прорыва», — сказала она.

Ранее News.ru писал о том, что пользователи соцсетей активно обсуждают заявление спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о «приятном» повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 117 рублей — с 11 163 до 11 280 рублей в месяц.


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