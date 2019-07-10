Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила сенаторам включить государственную компанию «ДОМ.РФ» в проведение проверки в 2020 году Счётной палатой.
ДОМ.РФ выделили дополнительно 43 млрд рублей в поддержку строительства, ипотеки, что хорошо, — сказала Матвиенко.
Однако спикер отметила, что необходимо жёстко контролировать использование этих средств. По её словам, она не имеет информации, кто контролирует и распределяет такие деньги.
Как ранее писал News.ru, Счётная палата (СП) выявила в 2018 году нарушения на 772 млрд рублей, заявил глава ведомства Алексей Кудрин в своём отчёте перед депутатами Госдумы.
«ДОМ.РФ» — правительственная комиссия по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности России.