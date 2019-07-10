https://static.news.ru/photo/d6b498ee-a2fa-11e9-8296-fa163e074e61_1024.jpg Валентина Матвиенко Фото: Сергей Булкин/News.ru

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила сенаторам включить государственную компанию «ДОМ.РФ» в проведение проверки в 2020 году Счётной палатой.

ДОМ.РФ выделили дополнительно 43 млрд рублей в поддержку строительства, ипотеки, что хорошо, — сказала Матвиенко.

Однако спикер отметила, что необходимо жёстко контролировать использование этих средств. По её словам, она не имеет информации, кто контролирует и распределяет такие деньги.

Как ранее писал News.ru, Счётная палата (СП) выявила в 2018 году нарушения на 772 млрд рублей, заявил глава ведомства Алексей Кудрин в своём отчёте перед депутатами Госдумы.

«ДОМ.РФ» — правительственная комиссия по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности России.