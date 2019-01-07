Mastercard решила поменять логотип

Американская компания MasterCard Incorporated решила провести небольшой ребрендинг. С логотипа международной платёжной системы исчезнет её название.
Теперь на всех новых выпускаемых картах, а также в наружной и видео-рекламе останутся лишь пересекающиеся красный и жёлтый круги.
Mastercard drops its name. #priceless https://t.co/g3GwxyaXQ3 pic.twitter.com/dVJptuHAeO— Mastercard News (@MastercardNews) January 7, 2019
Решение убрать из логотипа надпись «mastercard» продиктовано cтремлением современного мира к простоте. Новый дизайн уже одобрили 80% опрошенных клиентов, об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте корпорации.
Впервые красный и жёлтый круги появились в качестве эмблемы международной платёжной системы в 1968 году. До этого логотип представлял собой серый квадрат с чёрным кругом, в середине которого находилась буква «i», а внизу располагалась надпись «Interbank» — так компания называлась изначально.
Ранее News.ru писал, что российский Промсвязьбанк сократил до минимально возможных значений обеспечительные депозиты международных платёжных систем Visa и Mastercard. Эти действия являются одной из мер подготовки кредитной организации к возможным санкциям. В случае отключения Промсвязьбанка от международных платёжных систем вернуть депозиты будет затруднительно.