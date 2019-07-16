https://static.news.ru/photo/5ccc2d84-a7d3-11e9-b5cb-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Lai Zhengfan/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В случае гибели в России 60% пчёл страна может потерять до одного триллиона рублей. Об этом заявил президент Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции Альфир Маннапов.

По его словам, речь идет об убытках, которые понесут производители мёда и фермеры, выращивающие требующие опыления культуры.

При уничтожении 30% пчёл, мы теряем 0,5 трлн рублей. А если, как сейчас, идёт гибель 60% пчёл, мы теряем 1 трлн рублей, - цитирует ТАСС Маннапова.

Ранее News.ru сообщал, что представители Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям провели экспертное совещание, связанное с проблемой массовой гибели пчёл. Глава комитета Николай Николаев заявил, что намерен обратиться в Генпрокуратуру с просьбой проверить ситуацию.

В нескольких российских регионах зафиксирована массовая гибель пчёл, причиной которой, по мнению экспертов, стало использование на полях химикатов. Специалисты также обратились к пасечникам с призывом незамедлительно извещать ветеринаров обо всех случаях массовой гибели, заболевания или необычного поведения пчёл.