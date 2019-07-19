https://static.news.ru/photo/e20b5146-aa99-11e9-a4cd-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Alexei Gyngazov/Russian Look

Крупнейшие российские производители кефира и сыра оценили свои затраты в связи с внедрением системы маркировки товаров.

Пресс-служба Национального союза производителей молока («Эконива», «Молвест», Danone, PepsiCo, Valio, «Карат») сообщает, что указанная сумма будет потрачена на покупку и установку принтеров для марок, пишут « Ведомости ».

Центр развития перспективных технологий (ЦПРТ) будет получать по 50 копеек с одной марки, в сумме — от 20 млрд рублей в год. Эксперимент по маркировке продлится до 29 февраля 2020 года.

Как писал News.ru ранее, в Центре развития перспективных технологий рассказали, что в ходе проекта на молочную продукцию нанесут цифровой двухмерный код Data Matrix. Его можно будет просканировать при проверке товара, при его приёме на склад и продаже в магазине.