Мантуров: низкокачественного топлива стало меньше

https://news.ru/storage/news/0fea18a800fc41d716cd35a6d035f6ca/2849b973-2a15-4942-8300-f3a90edcfe3d_850.jpg Булкин Сергей/News.ru

Доля бензина плохого качества на АЗС значительно сократилась. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

В интервью агентству РБК министр сообщил, что количество нарушений, связанных с качеством топлива, значительно сократилось за последние три года. По данным Мантурова, в 2015 году проверки выявляли нарушения в 21% случаев, в 2018 году этот показатель составил всего 9%. Глава Минпромторга надеется, что положительная динамика ускорится в связи с вводом оборотных штрафов.

Штрафы будут накладываться не только за нарушения, связанные с химическим составом топлива, но и за недолив, отметил он.

В конце сентября 2018 года Денис Мантуров анонсировал введение оборотных штрафов для АЗС за недолив топлива, писал News.ru.