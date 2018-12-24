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Мантуров: низкокачественного топлива стало меньше

Булкин Сергей/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Доля бензина плохого качества на АЗС значительно сократилась. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

В интервью агентству РБК министр сообщил, что количество нарушений, связанных с качеством топлива, значительно сократилось за последние три года. По данным Мантурова, в 2015 году проверки выявляли нарушения в 21% случаев, в 2018 году этот показатель составил всего 9%. Глава Минпромторга надеется, что положительная динамика ускорится в связи с вводом оборотных штрафов.

Штрафы будут накладываться не только за нарушения, связанные с химическим составом топлива, но и за недолив, отметил он.

В конце сентября 2018 года Денис Мантуров анонсировал введение оборотных штрафов для АЗС за недолив топлива, писал News.ru.


#Минпромторг #топливо #денисмантуров #АЗС
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