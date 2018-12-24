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Мантуров назвал условия продажи акций «Уралвагонзавода»

Kremlin Pool/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Реализация пакета акций «Уралвагонзавода» (УВЗ) возможна после 2020 года, и иностранным инвесторам его продавать точно не будут. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«УВЗ пока не пора (продавать. — News.ru), но я уверен в том, что и до него очередь дойдет. Предварительно — после 2020 года», — цитирует Мантурова РБК.

Министр ответил на вопрос, есть ли инвесторы, интересующиеся активами предприятия, утвердительно.

«В обсуждениях тот контингент людей, кто заинтересован в приобретении актива двойного назначения — оборонного и гражданского. А их не так много. Более того, мы такой актив иностранцам продавать точно не будем», — добавил Мантуров.

В свою очередь, замглавы Ростеха Дмитрий Лёликов заявил, что госкорпорация ведёт переговоры с потенциальными покупателями пакета акций УВЗ.

«Потенциальные интересанты есть, но пока упоминать мы их не хотим в силу санкционных рисков. Переговоры ведутся. УВЗ — очень крупная компания, где большую долю занимает гражданское производство, требующее модернизации. Например, необходимы серьёзные инвестиции в обновление вагоностроительного производства. Этот фактор тоже повлияет на будущую сделку по продаже пакета акций УВЗ», — цитирует Лёликова ТАСС.

Он выразил согласие Мантуровым о целесообразности продажи 49% акций компании.

«Сделка обсуждается давно, пока в общих чертах, без конкретики. Будет это закрытый конкурс или прямая продажа — пока решений не принималось», — заявил замглавы Ростеха.

По его словам, «целесообразнее поделиться уставным капиталом с инвесторами, обладающими необходимыми компетенциями, чтобы сложился холдинг».

Как писал News.ru, в августе индустриальный директор кластера «Вооружение» госкорпорации Ростех Сергей Абрамов заявлял, что УВЗ продаст свои непрофильные активы. Разработан план финансового оздоровления компании, который находится на стадии утверждения. По итогам 2018 года, весь убыток УВЗ будет закрыт, а консолидированная прибыль ожидается на уровне 1 млрд рублей.


#ростех #уралвагонзавод #МАНТУРОВ
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