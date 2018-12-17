USD  66.6208 EUR  75.3814
GOLD1,247 $   Brent58.28 $ Bitcoin3,533.78 $
МОСКВА-12°C16:23
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. экономика

Мантуров: газ из «Турецкого потока» может пойти через TAP

Денис Мантуров Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Денис Мантуров

экономика [ версия для печати ]

Газопровод «Турецкий поток» это не альтернатива проекту Трансадриатического газопровода (TAP). Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Как рассказал министр, один из возможных вариантов использования «Турецкого потока» предусматривает прокачку российского газа через ТАР. Находящаяся в стадии формирования конфигурация газотранспортной системы в «южном коридоре» Турция — Балканы — Италия повысит ликвидность рынков и позволит обеспечить значительно большую гибкость в вопросе поставок и распределения газа, отметил Мантуров.

Он ожидает окончания проекта «в ближайшие пару лет» и видит выгоду от его реализации для всех заинтересованных стран, в том числе и для Италии, сообщает итальянское издание La Stampa.

В рамках проекта постройки «Турецкого потока» предусматриваются различные варианты транспортировки российского газа, который будет прокачиваться по его второй нитке, в страны Европы. Одним из вариантов является развитие газотранспортных систем Болгарии, Сербии, Венгрии в направлении Австрии, отметил Мантуров. В то же время называть «Турецкий поток» альтернативой TAP нельзя, так как существует вариант использования ТАР для прокачки российского газа, отметил российский министр.

Кроме того, «Газпром», итальянская Edison и греческая DEPA разрабатывают проект газопровода «Посейдон» в направлении Южной Италии. Все эти варианты полностью соответствуют нормам ЕС, включая «третий энергопакет», как и «Северный поток — 2», подчеркнул глава Минпромторга РФ.

TАР стоимостью 4,5 млрд евро является частью проекта «Южный газовый коридор», который позволит поставлять в Европу газ, добываемый на шельфе Каспийского моря. Первоначальная мощность проекта — 10 млрд кубометров газа в год. В дальнейшем мощность трубопровода может быть удвоена.


#газопровод #денисмантуров #TAP #турецкийпоток
самое читаемое
шоу-бизнес
Гузеева повторила выходку Волочковой
оружие
США предпочли российский Ил-112В украинскому Ан-140

читайте также
экономика 10:06, 12 декабря 2018
Газопровод TAP положительно повлияет на цены на газ
экономика 16:40, 7 декабря 2018
Британская Petrofac займётся техобслуживанием TAP
экономика 17:54, 21 ноября 2018
Газопроводы TAP и TANAP соединили друг с другом
Лента новостей
в мире 16:19
Экс-глава «Правого сектора» покончил с собой
происшествия 16:19
Школьница включила новогоднюю гирлянду и попала в больницу
спорт 16:15
Экс-форвард «Спартака» и ЦСКА отправился в Корею
общество 16:15
Законопроект о новостных агрегаторах прошёл первое чтение
экономика 16:15
Цена на нефть падает из-за размолвок в ОПЕК
спорт 16:14
«Ростов» поддержал уволенного Моуринью
в мире 16:06
Кравчук: в случае вторжения на Украину Россия исчезнет
общество 16:02
Экологи попросили москвичей помочь птицам перезимовать
происшествия 15:59
Тигр напал на сотрудника цирка в Орске
общество 15:59
Запрет на рекламу пива в РФ могут отменить
общество 15:55
Реализация МЦД началась с Одинцово
технологии 15:54
Пуск «Союза» с космодрома Куру отложен на сутки
спорт 15:52
Футбольный клуб «Кубань» признали банкротом
в мире 15:48
Киев запретил авиадиспетчерам пользоваться кириллицей
общество 15:47
Школьника вызвали на допрос из-за фото с полицейским
Другие новости
экономика 16:15
Цена на нефть падает из-за размолвок в ОПЕК
экономика 15:32
Азербайджан нарастил поставки по нефтепроводу BTC
экономика 14:46
Эксперты назвали социально-экономические проблемы РФ
экономика 14:27
В региональные автотрассы вложат миллиарды
Дорожная сеть в РФ по-прежнему далека от мировых стандартов
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top