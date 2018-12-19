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Малый бизнес ждёт снижения покупательского спроса

Sebastian Willnow/dpa/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Индекс ожиданий малого бизнеса обрушился до самой низкой отметки за последние три года. Российские предприниматели боятся снижения покупательной способности.

Почти 85% предпринимателей уверены, что экономическая ситуация в стране тормозит развитие бизнеса, а 65% из них считают, что ситуация в экономике в ближайшие полгода станет только хуже. Таковы результаты полугодового исследования «Пульс малого бизнеса» аналитиков Альфа-Банка, сообщает РБК.

Тематические исследования Альфа-Банк готовит дважды в год с 2015 года. За трёхлетнюю историю измерений сейчас аналитики финансового учреждения фиксируют самые пессимистичные ожидания представителей малого бизнеса. Так, индекс бизнес-ожиданий на ближайшие шесть месяцев упал на 13 п. п., до минус 54, а в ноябре 2018 года индекс текущей экономической ситуации снизился до минус 68 пунктов. Отрицательные значения индекса показывают, что негативные оценки превалируют над позитивными. И последние цифры — самый низкий показатель за два года.

Сокращения покупательского спроса ожидают 68% предпринимателей. Самые пессимистичные оценки дают представители оптовой и розничной торговли.

На сокращение покупательной способности влияют несколько факторов, в первую очередь — грядущий рост ставки НДС с 18 до 20%. Также влияние оказывают резкое падение цен на нефть в ноябре, ослабление рубля и ускорение инфляции. 

Ранее News.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин поручил правительству облегчить условия работы среднего и малого бизнеса. Согласно поручению, необходимо внести в законодательство изменения, устанавливающие условия НДС на экспорт работ и услуг, аналогичные налогообложению на экспорт товаров.


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