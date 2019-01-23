Максимальная ставка по вкладам в рублях продолжает расти

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Ставка кредитных организаций по рублёвым вкладам во второй декаде января 2019 года продолжила рост. Об этом говорится в опубликованном исследовании Банка России.

Из материалов ЦБ следует, что максимальная процентная ставка по вкладам в российских рублях продолжает расти шестой месяц подряд. По итогам второй декады января, она составила 7,55%. В первой декаде месяца она составляла 7,53%. Таким образом, по сравнению с предыдущими 10 днями ставка выросла на 0,02 процентного пункта.

Активный рост ставки по вкладам начался с первой декады августа 2018 года, когда средняя максимальная доходность депозитов в топ-10 банков равнялась 6,319%.

Мониторинг проводился среди 10 кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц, говорится в сообщении регулятора.

В число крупнейших банков по объёму привлечённых вкладов населения входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-Банк, «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.