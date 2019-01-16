Максимальная ставка по рублёвым вкладам начала год с роста

https://news.ru/storage/news/ad8b4b740300968841528e1bb562623f/3058e393-81a3-4229-89a4-69dcf0583f4e_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Ставка кредитных организаций по рублёвым вкладам в первой декаде января 2019 года выросла. Об этом говорится в опубликованном исследовании Банка России.

Из материалов ЦБ следует, что максимальная процентная ставка по вкладам в российских рублях продолжает расти шестой месяц подряд. По итогам первой декады января, она составила 7,53%. В третьей декаде декабря она достигла максимального значения за 2018 год, составив 7,43%. Таким образом, по сравнению с предыдущими 10 днями ставка выросла на 0,1 процентного пункта.

Активный рост ставки по вкладам начался с первой декады августа 2018 года, когда средняя максимальная доходность депозитов в топ-10 банков равнялась 6,319%. На нынешнем уровне ставка по вкладам последний раз была в ноябре 2017 года, в первой декаде месяца она составляла 7,395%.

Мониторинг проводился среди 10 кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц, говорится в сообщении регулятора.

В число крупнейших банков по объёму привлечённых вкладов населения входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-Банк, «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.