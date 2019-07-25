https://static.news.ru/photo/9fa39a80-aead-11e9-ad03-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сбербанк и Mail.Ru Group создадут стратегическое партнёрство на базе Delivery Club и «Ситимобил». Совокупные инвестиции при этом составят до 64 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе банка.

Участие в создаваемой компании распределено между двумя партнёрами в равных долях. Как отмечено в сообщении, данное сотрудничество позволит создать качественный бизнес с потенциалом выхода платформы на IPO через несколько лет.

Соответствующее соглашение будет заключено осенью 2019 года.

Компании создают совместную O2O-платформу на базе Delivery Club и «Ситимобил», стоимость которой может превысить 100 млрд рублей, — цитирует RNS сообщение Сбербанка.

Сервисы платформы будут интегрированы в экосистемы Сбербанка и Mail.Ru Group и расширят спектр качественных услуг, покрывающих ежедневные потребности клиентов. Речь идёт о новых возможностях для российских пользователей, ресторанов-партнёров, таксопарков и водителей, которые помогут вывести Delivery Club и «Ситимобил» на принципиально новый уровень, поясняется в сообщении.

Оба партнёра планируют инвестировать до 64 млрд руб. в совместное предприятие при условии достижения целевых показателей на горизонте 12 месяцев после заключения сделки. В результате сделки стороны будут паритетно владеть новой компанией.

К моменту закрытия сделки новая структура получит денежные средства в размере 45,5 млрд рублей, а также дополнительно до 18 млрд рублей в течение следующих 12 месяцев, в случае выполнения KPI.

Как ранее писал News.ru, часть российской сети гипермаркетов «О'Кей» может быть куплена Сбербанком для совместного предприятия с «Яндексом» на базе «Яндекс.Маркета».