https://static.news.ru/photo/f22a1f40-9ba2-11e9-b430-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Alexei Gyngazov/Global Look Press

Роскачества проверит российские магазины на соблюдение новых правил продажи молочной продукции. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В России с 1 июля меняется порядок продажи молочки, теперь продукты без содержания заменителя молочного жира должны стоять на отдельной полке.

Эксперты Национального союза производителей молока («Союзмолоко») ожидают, что дальнейшее разделение молочной, смешанной и растительной категорий будет способствовать повышению потребительской грамотности населения и росту спроса на натуральную молочную продукцию. Они выразили уверенность в том, что магазины

готовы к нововведению, так как им был дан достаточный переходный период.

В июле 2018 года были внесены поправки в технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции». В нём указывается, что из названий молокосодержащих продуктов должно быть понятно, что они содержат заменители молочного жира.

Как писал News.ru, ранее производители молочной продукции заявили о возможных перебоях с поставками в федеральные сети и полной остановке отгрузок в госучреждения. Такие опасения возникли из-за нового этапа внедрения системы электронной ветеринарной сертификации «Меркурий».

В Россельхознадзоре заверили, что цены на молочные продукты с 1 июля не возрастут, также не должно быть перебоев с поставками.