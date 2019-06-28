Роскачества проверит российские магазины на соблюдение новых правил продажи молочной продукции. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В России с 1 июля меняется порядок продажи молочки, теперь продукты без содержания заменителя молочного жира должны стоять на отдельной полке.
Эксперты Национального союза производителей молока («Союзмолоко») ожидают, что дальнейшее разделение молочной, смешанной и растительной категорий будет способствовать повышению потребительской грамотности населения и росту спроса на натуральную молочную продукцию. Они выразили уверенность в том, что магазины
готовы к нововведению, так как им был дан достаточный переходный период.
В июле 2018 года были внесены поправки в технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции». В нём указывается, что из названий молокосодержащих продуктов должно быть понятно, что они содержат заменители молочного жира.
Как писал News.ru, ранее производители молочной продукции заявили о возможных перебоях с поставками в федеральные сети и полной остановке отгрузок в госучреждения. Такие опасения возникли из-за нового этапа внедрения системы электронной ветеринарной сертификации «Меркурий».
В Россельхознадзоре заверили, что цены на молочные продукты с 1 июля не возрастут, также не должно быть перебоев с поставками.