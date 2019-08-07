https://static.news.ru/photo/6764286c-b914-11e9-aadf-fa163e074e61_660.jpg Леонид Брежнев Фото: Мусаэльян Владимир/ТАСС

Продажа бывшей госдачи № 1 для советских лидеров в Нижней Ореанде на юге Крыма принесла региональным властям 1,2 млрд рублей.

Об этом сообщила министр имущественных и земельных отношений республики Анна Анюхина. По её словам, объект купило юридическое лицо из России. Кто именно стал новым обладателем любимой дачи генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, она не уточнила.

В марте 2019 года, когда стало известно о намерениях продать постройку, соответствующие средства были предусмотрены в доходах бюджета Крымского полуострова на 2019 год.

Во времена президентства на Украине Леонида Кучмы дача стала называться пансионатом «Глициния». После присоединения Крыма к РФ она была национализирована.

Ранее News.ru писал, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе выступления в Центре стратегических исследований при Университете королевы Виктории в Новой Зеландии назвал главную причину присоединения Крыма к России.