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Lundin и Gunvor отказались от освоения шельфа Каспия

Friso Gentsch/dpa/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Компании Lundin и Gunvor выходят из проекта по добыче нефти в РФ. Компании вернули лицензию в нераспределённый фонд Роснедр.

Лицензия на освоение Лаганского блока на шельфе Каспия с морским месторождением с извлекаемыми запасами нефти в 12 млн тонн принадлежала ООО «Петроресурс». Lundin является собственником 70% доли акций в компании, портфель в 30% принадлежит Gunvor, сообщает газета «Коммерсант».

По данным источников издания, этот проект был единственным в РФ для Lundin, в то время как Gunvor сохраняет долю в 26% в нефтеперевалочном комплексе порта Усть-Луга.

Ранее компании пытались продать права на разработку месторождения ЛУКОЙЛу и «Роснефти», однако на фоне введения санкций и снижения цен на нефть в 2014 году сделка не состоялась, а перспективы развития каспийского проекта стали неопределёнными. Собеседник издания отметил, что изначальные ожидания от Лаганского блока были завышенными.


#отказ #лицензия #Каспий #разработка #шельф
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