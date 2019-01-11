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ЛУКОЙЛ зарегистрировал дочернюю компанию в Нигерии

vk.com/lukoil

экономика [ версия для печати ]

В списке аффилированных лиц ЛУКОЙЛа появилась новая компания. Ею стала Lukoil Upstream production Nigeria LTD.

Как следует из опубликованных материалов, новая структура в Лагосе появилась в декабре 2018 года. Как ранее сообщал глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, нефтяная компания изучала возможность вхождения в проект итальянской Eni в Нигерии.

Так, в сентябре 2014 года ЛУКОЙЛ вошёл в глубоководный проект на шельфе Нигерии в Западной Африке на блоке OML-140. Для этого была создана компания Lukoil Overseas Nigeria Limited. Блок располагается в Гвинейском заливе на удалении в 135 километров от побережья, на нём было открыто месторождение Nsiko, а также выделен ряд перспективных структур.

Как ранее писал News.ru, ЛУКОЙЛ и «Газпром» ведут работу по созданию совместного предприятия. Создаваемое СП займётся освоением двух месторождений в Ненецком автономном округе.


#нигерия #Лукойл #дочерний #месторождение
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