ЛУКОЙЛ зарегистрировал дочернюю компанию в Нигерии

https://news.ru/storage/news/4bb750cb067b24da707dcfda53ddfe78/962ee764-9b45-4f88-bd87-653528519452_850.jpg vk.com/lukoil

В списке аффилированных лиц ЛУКОЙЛа появилась новая компания. Ею стала Lukoil Upstream production Nigeria LTD.

Как следует из опубликованных материалов, новая структура в Лагосе появилась в декабре 2018 года. Как ранее сообщал глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, нефтяная компания изучала возможность вхождения в проект итальянской Eni в Нигерии.

Так, в сентябре 2014 года ЛУКОЙЛ вошёл в глубоководный проект на шельфе Нигерии в Западной Африке на блоке OML-140. Для этого была создана компания Lukoil Overseas Nigeria Limited. Блок располагается в Гвинейском заливе на удалении в 135 километров от побережья, на нём было открыто месторождение Nsiko, а также выделен ряд перспективных структур.

Как ранее писал News.ru, ЛУКОЙЛ и «Газпром» ведут работу по созданию совместного предприятия. Создаваемое СП займётся освоением двух месторождений в Ненецком автономном округе.