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ЛУКОЙЛ выступает за плавающие акцизы на топливо

Zamir Usmanov/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

ЛУКОЙЛ считает необходимым введение в РФ плавающих акцизов на топливо. Об этом журналистам сообщил глава компании Вагит Алекперов.

Глава ЛУКОЙЛа уверен, что данная мера позволит и стабилизировать рынок, и обеспечить защиту потребителей от скачков цен на нефтепродукты. Принятые правительством РФ меры по стабилизации топливного рынка Алекперов считает эффективными лишь на коротком промежутке времени.

«Конечно, это не тот механизм, который позволяет в долгосрочной перспективе стабилизировать рынок нефтепродуктов РФ. Мы всё-таки считаем, что после марта мы начнём активные консультации, чтобы всё-таки была внедрена плавающая система акцизов на топливо на территории России», — сказал Алекперов.

Глава компании также сообщил, что ЛУКОЙЛ заинтересован в наращивании ресурсной базы, однако в настоящее время не видит интересных для покупки проектов по добыче нефти в РФ. По словам Алекперова, предлагаемые активы недостаточны по объёму для такой компании, как ЛУКОЙЛ, и в текущих рыночных условиях не представляют особого интереса.

«Но мы участвуем во всех тендерах, которые проводит Министерство природных ресурсов», — отметил глава ЛУКОЙЛа.

По его данным, по итогам 2018 года компания нарастила добычу углеводородов на 4%. В 2019 году, с учётом сделки ОПЕК+, добыча сохранится на прежнем уровне, считает Алекперов.


#топливо #Лукойл #акцизы #алекперов
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