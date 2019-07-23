https://static.news.ru/photo/2e4c9206-ad40-11e9-9909-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Компания «Лукойл» рассчитывает в 2021 году ввести в эксплуатацию Ракушечное месторождение на Каспии. Его обустройство стартовало в октябре 2019, промышленная добыча начнётся здесь в 2023 году.

Ежегодно компания вводит новые платформы. На следующий год будут установлены опорные блоки новой платформы на Ракушечной, которая будет введена в 2021 году в эксплуатацию, — сказал журналистам глава нефтяной компании Вагит Алекперов.

Месторождение Ракушечное было открыто в 2001 году. Глубина моря в его районе составляет от 5 до 8 метров. Ожидаемая полка добычи — 1,2 миллиона тонн нефти в год.

Ранее президент России Владимир Путин потребовал ввести мораторий на новые варианты государственной поддержки разработки нефтяных месторождений, пока правительство не завершит инвентаризацию запасов. Такое поручение российский лидер дал по итогам совещания по вопросам стимулирования нефтяного сектора экономики. News.ru собрал мнения экспертов на счёт этой инициативы.