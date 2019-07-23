https://static.news.ru/photo/9b5434be-ad43-11e9-9c24-fa163e074e61_1024.jpg Фото: LUKOIL/facebook.com

Как сообщил глава и совладелец нефтяной компании ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов, Нижегородский НПЗ рассчитан на переработку тяжелосернистого сырья и он может принять загрязнённую хлоридами нефть.

Если будет предложение о переработке на российских заводах, мы готовы рассмотреть. НПЗ Нижнего Новгорода рассчитан на переработку тяжелосернистой нефти, — ответил Алекперов на вопрос журналистов о судьбе загрязнённой нефти.

Ранее представитель Минэнерго сообщил, что власти и компании рассматривают разные варианты использования нефти с хлоридами, в том числе её переработку на НПЗ.

Как писал News.ru, завершено вытеснение технологической нефти с территории Российской Федерации на территорию Казахстана. 19 апреля Белоруссия заявила о резком ухудшении качества российской экспортной смеси Urals. Компания «Белнефтехим» отметила, что поступающая к ней нефть отличается повышенным содержанием хлорорганических соединений. После этого Белоруссия и Польша приостановили транзит сырья.