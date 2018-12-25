ЛУКОЙЛ продолжает выкуп акций и депозитарных расписок

Компания Lukoil Securities Limited, дочерняя структура ЛУКОЙЛа, купила на рынке 809,265 тыс. обыкновенных акций компании. В то же время было выкуплено 1,313 млн депозитарных расписок.
Как следует из сообщения компании, выкуп осуществлялся с 17 по 21 декабря 2018 года. Закупка проводилась на открытом рынке в рамках проведения программы обратного выкупа акций по средневзвешенной цене в 4,893 тыс. рублей за обыкновенную акцию и $72,3 за депозитарную расписку, говорится в сообщении компании.
Таким образом на выкуп было потрачено 4 млрд рублей и $94,9 млн соответственно.
Программа обратного выкупа акций ЛУКОЙЛа общей стоимостью до $3 млрд проводится на открытом рынке с 3 сентября 2018 года по 30 декабря 2022 года.
По версии Forbes, ЛУКОЙЛ занимает первое место в рейтинге крупнейших частных компаний РФ за 2018 год, выручка компании — 5,475 трлн рублей.