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ЛУКОЙЛ продолжает выкуп акций и депозитарных расписок

vk.com/lukoil

экономика [ версия для печати ]

Компания Lukoil Securities Limited, дочерняя структура ЛУКОЙЛа, купила на рынке 809,265 тыс. обыкновенных акций компании. В то же время было выкуплено 1,313 млн депозитарных расписок.

Как следует из сообщения компании, выкуп осуществлялся с 17 по 21 декабря 2018 года. Закупка проводилась на открытом рынке в рамках проведения программы обратного выкупа акций по средневзвешенной цене в 4,893 тыс. рублей за обыкновенную акцию и $72,3 за депозитарную расписку, говорится в сообщении компании.

Таким образом на выкуп было потрачено 4 млрд рублей и $94,9 млн соответственно.

Программа обратного выкупа акций ЛУКОЙЛа общей стоимостью до $3 млрд проводится на открытом рынке с 3 сентября 2018 года по 30 декабря 2022 года.

По версии Forbes, ЛУКОЙЛ занимает первое место в рейтинге крупнейших частных компаний РФ за 2018 год, выручка компании — 5,475 трлн рублей.


#акции #ВЫКУП #Лукойл #buyback
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