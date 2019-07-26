Сделку по открытию кредитной линии на сумму $1 млрд между ЛУКОЙЛом и консорциумом банков одобрил совет директоров компании.
Заёмщиком выступает Lukinter Finance B.V., которая является структурой «Лукойла», указано в
Стороны заключили договор в связи с договором поручительства между поручителем и Citibank Europe plc, UK branch в качестве агента других финансирующих сторон (Citibank N.A., London Branch и Societe Generale), заключаемым в качестве обеспечения исполнения обязательств должника перед банками по кредитному договору на сумму $1 млрд, — говорится в сообщении.
Ранее News.ru писал, что в первом полугодии 2019 года чистая прибыль ЛУКОЙЛа по РСБУ (Российские стандарты бухгалтерского учёта) выросла в 2,3 раза по сравнению с соответствующим периодом 2018 года и составила 200,857 млрд руб.