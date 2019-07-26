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Поправки были приняты только для того, чтобы воспрепятствовать реализации проекта, считает компания и называет их «дискриминационными».

Иск в Европейский суд общей юрисдикции об отмене поправок к Газовой директиве ЕС подала проектная компания газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG. Об этом сообщается на сайте...