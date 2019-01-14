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ЛУКОЙЛ и «Роснефть» могут встретиться в суде

Сергей Булкин/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Вопрос с «Роснефтью» о стоимости перевалки нефти через терминал «Варандей» может быть решён в суде. Об этом заявил президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов.

В настоящее время вопрос цен на перевалку находится на рассмотрении в Федеральной антимонопольной службе, рассказал Алекперов агентству РБК. По словам президента ЛУКОЙЛа, пока двум компаниям сложно достичь договорённости, однако существует основа, на которой вопрос будет рассматриваться в ФАС или же в судебных инстанциях.

Совместное предприятие «Башнефть-Полюс» работает в соответствии с законодательством Российской Федерации, подчеркнул Алекперов.

«А терминал — это коммерческая структура, которая оказывает услуги», — считает президент ЛУКОЙЛа.

Как сообщал News.ru, в конце сентября «Роснефть» обратилась в Федеральную антимонопольную службу с жалобой на ЛУКОЙЛ. Причина обращения — ставки на перевалку нефти на Варандейском терминале.


#суд #нефть #цена #Роснефть #Лукойл #транзит
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