ЛУКОЙЛ и «Роснефть» могут встретиться в суде

https://news.ru/storage/news/076b856e333e69e7f7d34ccdba9ff020/ed7666e8-7107-49fd-93ed-18a083ebb915_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Вопрос с «Роснефтью» о стоимости перевалки нефти через терминал «Варандей» может быть решён в суде. Об этом заявил президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов.

В настоящее время вопрос цен на перевалку находится на рассмотрении в Федеральной антимонопольной службе, рассказал Алекперов агентству РБК. По словам президента ЛУКОЙЛа, пока двум компаниям сложно достичь договорённости, однако существует основа, на которой вопрос будет рассматриваться в ФАС или же в судебных инстанциях.

Совместное предприятие «Башнефть-Полюс» работает в соответствии с законодательством Российской Федерации, подчеркнул Алекперов.

«А терминал — это коммерческая структура, которая оказывает услуги», — считает президент ЛУКОЙЛа.

Как сообщал News.ru, в конце сентября «Роснефть» обратилась в Федеральную антимонопольную службу с жалобой на ЛУКОЙЛ. Причина обращения — ставки на перевалку нефти на Варандейском терминале.