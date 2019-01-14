ЛУКОЙЛ и «Роснефть» могут встретиться в суде

Вопрос с «Роснефтью» о стоимости перевалки нефти через терминал «Варандей» может быть решён в суде. Об этом заявил президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов.
В настоящее время вопрос цен на перевалку находится на рассмотрении в Федеральной антимонопольной службе, рассказал Алекперов агентству РБК. По словам президента ЛУКОЙЛа, пока двум компаниям сложно достичь договорённости, однако существует основа, на которой вопрос будет рассматриваться в ФАС или же в судебных инстанциях.
Совместное предприятие «Башнефть-Полюс» работает в соответствии с законодательством Российской Федерации, подчеркнул Алекперов.
«А терминал — это коммерческая структура, которая оказывает услуги», — считает президент ЛУКОЙЛа.
Как сообщал News.ru, в конце сентября «Роснефть» обратилась в Федеральную антимонопольную службу с жалобой на ЛУКОЙЛ. Причина обращения — ставки на перевалку нефти на Варандейском терминале.