https://static.news.ru/photo/73da033c-a839-11e9-87e3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с главой Приморья Олегом Кожемяко заявил о готовности страны поставлять в регион сельхозтехнику и транспорт.

Белорусский лидер пообещал, что Белоруссия станет для Приморья надежным другом и партнёром и на неё можно рассчитывать. Кроме того, Лукашенко наградил Кожемяко орденом Почёта за вклад в укрепление дружбы и сотрудничества стран, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru ранее, эксперт Института экономики Национальной академии наук Белоруссии Людмила Воронецкая рассказала о пяти возможных сценариях развития российско-белорусских отношений.