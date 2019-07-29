https://static.news.ru/photo/1ca41f94-b211-11e9-91b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела проект закона, расширяющий возможности ломбардов. В случае его одобрения россияне смогут расплатиться за жилищно-коммунальные услуги и даже снять в аренду квартиру.

Предлагается наделить ломбарды правом выступать в качестве банковского платежного агента. Это значит, например, что через ломбард можно будет оплачивать штрафы, услуги ЖКХ и тому подобное. Ещё одна предполагаемая услуга: ломбарды получат право сдавать в аренду недвижимое имущество, — рассказал « Российской газете » председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Теоретически ломбарды смогут принимать оплату за кредиты, по налогам, за сотовую связь и многое другое. Но для этого им необходимо будет заключить соответствующие соглашения с банками, управляющими компаниями, судебными приставами, налоговой службой и так далее.

Вместе с тем усиливается и контроль — право работать получат только ломбарды, включенные в реестр Центробанка. Чтобы в него попасть, нужно будет пройти определённую процедуру наподобие регистрации.

Ранее News.ru сообщал, что Минфин разработал законопроект, предлагающий увеличить штрафы для ломбардов за нарушения при обращении и хранении драгоценных металлов и камней более чем в 20 раз. Соответствующий документ кабмин направил на рассмотрение в Госдуму.

В случае принятия поправок, которые направлены на совершенствование системы госнадзора в сфере ломбардов, штрафы с нынешних 30 — 50 тысяч рублей вырастут до 750 тысяч — 1 миллиона рублей.