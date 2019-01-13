Расходы на развитие в Литве — одни из самых низких в ЕС

https://news.ru/storage/news/69ae8a87ad9d3557ee101c0862c189e2/d2a65119-87e7-4383-8565-f89e80ca26de_850.jpg Alfredas Pliadis/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Расходы на развитие Литвы в 2018 году стали одними из низких среди стран-членов Европейского союза.

Расходы Литвы составили 372 млн евро. Меньше потратили только Хорватия, Болгария, Кипр, Мальта, Латвия и Румыния. Лидерами по затратам на исследовательские нужды стали Швеция, Австрия и Дания.

Большая часть расходов Литвы (36%) была направлена на высшее образование, ещё 36% — в сектор бизнеса и 28% — в общественный сектор.

Как ранее писал News.ru, если Великобритания выйдет из ЕС без заключения сделки, это дорого обойдётся экономике страны. Могут быть потеряны тысячи рабочих мест, а ВВП потеряет до 8%.