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Расходы на развитие в Литве — одни из самых низких в ЕС

Alfredas Pliadis/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Расходы на развитие Литвы в 2018 году стали одними из низких среди стран-членов Европейского союза.

Расходы Литвы составили 372 млн евро. Меньше потратили только Хорватия, Болгария, Кипр, Мальта, Латвия и Румыния. Лидерами по затратам на исследовательские нужды стали Швеция, Австрия и Дания.

Большая часть расходов Литвы (36%) была направлена на высшее образование, ещё 36% — в сектор бизнеса и 28% — в общественный сектор.

Как ранее писал News.ru, если Великобритания выйдет из ЕС без заключения сделки, это дорого обойдётся экономике страны. Могут быть потеряны тысячи рабочих мест, а ВВП потеряет до 8%.


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