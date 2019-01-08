Литва объяснила снижение транзита газа в Калининград

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Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас заявил, что транзит российского газа в Калининградскую область не прекращался. Однако он подтвердил, что объем прокачки был уменьшен.

«Это связано с тестированием в Калининградской области терминала сжиженного природного газа», — пояснил журналистам министр.

По словам главы ведомства, для испытания терминала на полную мощность поставки газа в калининградские сети из других источников были временно ограничены, но Литва в вопросе транзита защищена долгосрочным соглашением с «Газпромом».

«Оно действует до 2025 года и заключено по принципу „транспортируй или плати“, гарантирующего интересы обеих сторон», — сказал Вайчюнас.

Литовские СМИ во вторник распространили информацию о том, что «Газпром» прекратил транзит газа через Литву.

Калининградская область снабжается газом по системе магистральных трубопроводов Минск — Вильнюс — Каунас — Калининград.

Ранее News.ru писал о том, что президент РФ Владимир Путин ввёл в эксплуатацию терминал по приёму газа с плавучей регазификационной платформы в Калининграде. Данный альтернативный вариант газоснабжения Калининградской области позволит повысить энергетическую безопасность региона, учитывая его географическую особенность.