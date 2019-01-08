USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,284 $   Brent58.25 $ Bitcoin4,078.59 $
МОСКВА-9°C20:24
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. экономика

Литва объяснила снижение транзита газа в Калининград

imago stock&people/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас заявил, что транзит российского газа в Калининградскую область не прекращался. Однако он подтвердил, что объем прокачки был уменьшен.

«Это связано с тестированием в Калининградской области терминала сжиженного природного газа», — пояснил журналистам министр.

По словам главы ведомства, для испытания терминала на полную мощность поставки газа в калининградские сети из других источников были временно ограничены, но Литва в вопросе транзита защищена долгосрочным соглашением с «Газпромом».

«Оно действует до 2025 года и заключено по принципу „транспортируй или плати“, гарантирующего интересы обеих сторон», — сказал Вайчюнас.

Литовские СМИ во вторник распространили информацию о том, что «Газпром» прекратил транзит газа через Литву.

Калининградская область снабжается газом по системе магистральных трубопроводов Минск — Вильнюс — Каунас — Калининград.

Ранее News.ru писал о том, что президент РФ Владимир Путин ввёл в эксплуатацию терминал по приёму газа с плавучей регазификационной платформы в Калининграде. Данный альтернативный вариант газоснабжения Калининградской области позволит повысить энергетическую безопасность региона, учитывая его географическую особенность.


#литва #ГАЗ #Калининград
самое читаемое
оружие
Испытания подлодок «Князь Владимир» и «Казань» остановили
общество
Верующих не пускают на службу в храм Севастополя

читайте также
экономика 16:49, 8 января 2019
Запасы газа на Украине сократились вдвое
экономика 14:41, 8 января 2019
Калининград полностью обеспечат энергией в 2020 году
в мире 04:44, 12 декабря 2018
Литва призвала отключить Россию от системы SWIFT
Лента новостей
происшествия 19:54
Сестре погибшей в Магнитогорске отказали в компенсации
в мире 19:49
Корабли НАТО намерены зайти в Чёрное море
в мире 19:46
Макрон и Меркель подпишут новый договор о сотрудничестве
в мире 19:41
Власти Бельгии отказались принять мигрантов
в мире 19:31
ОЗХО развернула в Сирии миссию по химатаке в Алеппо
Другие новости
экономика 18:24
Цены на нефть побили мировой рекорд впервые с 2017 года
экономика 17:02
Российские машины пользуются спросом на Украине и в Чехии
экономика 16:49
Запасы газа на Украине сократились вдвое
экономика 14:48
Путин прокомментировал разницу в цене трубного газа и СПГ
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top