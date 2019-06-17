https://static.news.ru/photo/46c65f5c-90ca-11e9-8891-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев порекомендовал Белому дому не ставить руководство Китая в безвыходное положение и выразил надежду на то, что Вашингтон и Пекин смогут достичь компромисса.

Не загонять в угол китайцев, потому что для китайцев потеря лица имеет огромное значение, — посоветовал Токаев своему американскому коллеге Дональду Трампу в ходе интервью телеканалу Euronews .

Он также отметил, что торговая война между США и Китаем может повредить торговым отношениям Нур-Султана с Пекином. Дело в том, что Казахстан является крупным экспортёром природных ресурсов в Китай. Противоречия между американским и китайским руководством могут привести к падению цен на них, пояснил Токаев.

Как ранее писал News.ru, президент России Владимир Путин назвал торговую войну между США и Китаем «дракой двух тигров». Глава МИДа Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что она должна закончиться победой уважения Пекина и Вашингтона друг к другу и соблюдением взаимных интересов.