https://static.news.ru/photo/2a60540a-a8ec-11e9-9fc9-fa163e074e61_1024.jpg Сергей Лавров Фото: MFA Russia/Global Look Press

Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил действия Дании в вопросе по проекту «Северный поток — 2». По его словам, медлительность с выдачей разрешения на прокладку газопровода в своей исключительной экономической зоне является следствием выбранной Копенгагеном политизированной позиции.

Россия ждёт от правительства Дании отказа от конфронтационного курса, заявил глава МИД РФ в интервью немецкой газете Rheinische Post .

Министр добавил, что затягивание рассмотрения поданных оператором проекта заявок идёт вразрез с принципами международного морского права. Тем более, что ни у кого, в том числе у Дании, нет претензий по эксплуатации первой нитки «Северного потока».

Попытки же США заставить потребителей из Европы покупать более дорогой сжиженный природный газ Лавров назвал нерыночными и антидемократичными.

Рассчитываем, что при принятии решений по «газовому» и иным вопросам наши германские и другие европейские партнёры будут руководствоваться интересами своих народов, а не установками, сформулированными за океаном, — отметил глава МИД РФ.

Ранее News.ru сообщал, что трубопровод «Северный поток — 2» абсолютно необходим Германии и всей Европе. Об этом заявил бывший министр ведомства канцлера ФРГ Рональд Пофалла. Он отметил, что реализация проекта «Северный поток — 2» становится необходимой на фоне планов Германии отказаться к 2038 году от угольной энергетики. Заменой углю может стать газ, причём в существенно больших объёмах, чем сегодня, считает Пофалла.