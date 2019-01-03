Латвия вложит деньги в развитие Литвы и Эстонии

https://news.ru/storage/news/1cb6cfb095b8e7ba32f17a3ee362df60/47590639-b6b1-448a-8227-b3634ca6d980_850.jpg Nikolay Gyngazov/ Global Look Press

Латвийские бизнесмены намерены в этом году инвестировать в развитие крупных компаний Литвы и Эстонии. Деньги в экономику стран будут вкладывать 46% самых крупных предприятий в Латвии.

В Литве и Эстонии в экономику вложатся 64% и 63% крупных фирм соответственно. Что касается дивидендов, в Латвии акционерам готовы выплатить деньги 30% компаний, в Эстонии — 15%, в Литве — 13%, о чём свидетельствуют данные опроса, проведённого банком SEB, пишет портал «Делфи».

Досрочно погасить долги собираются 13% латвийских предприятий, копить деньги будут 11%.

В своей республике латыши не так активны в инвестициях, как за рубежом. Это беспокоит правительство страны, так как соседние государства Балтии просто станут намного конкурентоспособнее за счёт денег соседей. Эта тенденция наблюдается уже много лет. На рынке труда сейчас царит дефицит свободных рабочих рук, что могло бы стать катализатором для вложения латвийскими предприятиями с оборотом свыше €20 млн в местные инновационные технологии.

Ранее News.ru сообщал, что Эстония заняла первое место в Евросоюзе по уровню трат на спиртные напитки. Эта статья расходов составила 5,2% от общих трат домохозяйств в республике.