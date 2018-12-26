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Льготный тариф хотят установить на перевозку зерна в поездах

Thomas Sbampato/imagebroker.com/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Минсельхоз РФ предложил установить льготный тариф на перевозку зерна по сети РЖД. Перевозчику будут компенсированы финансовые потери. 

Льгота будет действовать с 1 февраля по 1 сентября 2019 года. Такой срок обусловлен высоким темпом экспорта и наращивания запасов зерна в начале этого периода и необходимостью сдерживания роста цен в конце, следует из текста законопроекта, опубликованного на портале правовой информации.

Ранее News.ru писал о том, что китайская национальная корпорация по производству зерновых, масел и пищевых продуктов (COFCO) организовала поставки зерна из Приморья в Китай. Первые 4 тыс. тонн приморской кукурузы уже отправились в провинцию Хэбэй.


#ржд #тарифы #сельскоехозяйство
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