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Льготные тарифы для электроплит могут отменить

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Правительство России планирует отменить льготные тарифы для россиян, пользующихся электрическими плитами. Новые социальные нормы потребления электроэнергии предложило ввести Минэкономразития.

Проект, о котором идёт речь, был заморожен ещё в 2014 году, однако теперь ведомство хочет его реанимировать. Он предусматривает введение трёх тарифов для населения: базовый — при потреблении до 300 кВт/ч в месяц на лицевой счет, повышенный — свыше 300 кВт/ч, а также экономически обоснованный — более 500 кВт/ч. Для некоторых регионов лимиты планируют повысить до 700 кВт/ч в месяц. Кроме того, к 2033 году Минэкономразвития рассчитывает постепенно отменить льготы для горожан, в квартирах которых установлены электроплиты, а также для сельского населения. Для домов, не подключённых к теплоснабжению, лимиты также будут повышены, сообщает «Коммерсант». 

Как писал News.ru, 22 января Владимир Путин подписал закон, согласно которому россиянам больше не нужно доказывать отсутствие долгов за капремонт, чтобы получить компенсацию расходов на оплату услуг ЖКХ.


#россия #электричество #тарифы #минэкономразвития
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