Фото: Сергей Булкин/News.ru

Рост цен за кв. м недвижимости в новостройках Троицкого и Новомосковского округов столицы за первую половину 2019 года составил шесть тысяч рублей. В конце 2018 года квартиры в свежих домах оценивались в среднем в 113 тысяч рублей за «квадрат», а сейчас — в 119 тысяч рублей.

По данным аналитиков, изменения связаны с сокращением предложения: за указанный период количество выставленных на продажу помещений уменьшилось на 900 единиц, передаёт Lenta.ru.

Благодаря активному спросу предложение на первичном рынке Новой Москвы продолжает неуклонно снижаться, а цены при этом также планомерно растут, — подчеркнули эксперты.

В настоящий момент на этой территории Москвы можно купить жилую недвижимость в 35 комплексах. Ещё один проект только вышел на рынок.

Ранее, как писал News.ru, Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает продление до 1 марта 2022 года упрощённого порядка строительства и регистрации прав в отношении жилых и садовых домов. Речь идёт о строениях, которые были возведены на дачных и садовых земельных участках, предоставленных гражданам до 4 августа 2018 года.

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