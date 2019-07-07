https://static.news.ru/photo/7b235b36-a0ad-11e9-83fc-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Рост цен за кв. м недвижимости в новостройках Троицкого и Новомосковского округов столицы за первую половину 2019 года составил шесть тысяч рублей. В конце 2018 года квартиры в свежих домах оценивались в среднем в 113 тысяч рублей за «квадрат», а сейчас — в 119 тысяч рублей.

По данным аналитиков, изменения связаны с сокращением предложения: за указанный период количество выставленных на продажу помещений уменьшилось на 900 единиц, передаёт Lenta.ru .

Благодаря активному спросу предложение на первичном рынке Новой Москвы продолжает неуклонно снижаться, а цены при этом также планомерно растут, — подчеркнули эксперты.

В настоящий момент на этой территории Москвы можно купить жилую недвижимость в 35 комплексах. Ещё один проект только вышел на рынок.