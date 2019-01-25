Квартальный доход Starbucks уменьшился втрое

https://news.ru/storage/news/5a6e5bbaaeb218fb89ecc74da9da806e/ae5b699f-33fa-4300-b5b7-cd670d359a8c_850.jpg Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

За первый квартал 2018−2019 финансового года, который завершился 30 декабря, крупнейшая сеть кофеен Starbucks заработала в три раза меньше, чем год назад.

По словам президента Starbucks Кевина Джонсона, чистая прибыль составила $760,6 млн. Кроме того, за этот период открылась 541 новая кофейня против 700 за тот же промежуток времени в прошлом году.

«Starbucks в первом квартале показала хорошие операционные результаты, продемонстрировав продолжающийся рост бизнеса», — сообщил он.

Всего в сеть Starbucks входят 29,865 тысячи кофеен, что делает основанную в 1971 году компанию крупнейшей сетью кофеен в мире.

Ранее News.ru писал о том, что бывший генеральный директор сети кофеен Starbucks Говард Шульц планирует выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента США 2020 года.