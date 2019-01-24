Курс рубля растёт на открытии торгов

https://news.ru/storage/news/54546bcf9b8c0db7e86f59d9c30b0f3f/4689d196-a971-4eb3-9de2-0e64b2a69c07_850.jpg Лантюхов Сергей/News.ru

Торговая сессия 24 января демонстрирует снижение российских фондовых индексов. Рубль на открытии торгов укрепляется к доллару и евро.

Так, согласно данным Московской Биржи, к 10:05 мск доллар подешевел на 3,75 копейки, уменьшившись по сравнению с уровнем предыдущего закрытия до 66,035 рубля, а европейская валюта потеряла 11 копеек и равнялась 75,13 рубля. При этом индекс МосБиржи по состоянию на 10:18 мск уменьшился на 0,5%, до 2479,05 пункта, индекс РТС снизился на 0,31%, составив 1182,84 пункта.