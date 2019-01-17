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Курс рубля снижается к доллару и растёт к евро

Сергей Булкин/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Торговая сессия 17 января демонстрирует снижение российских фондовых индексов. Рубль на открытии торгов снижается к доллару и укрепляется к евро.

Так, согласно данным Московской Биржи, к 10:19 мск доллар подорожал на 1,5 копейки, увеличившись по сравнению с уровнем предыдущего закрытия до 66,3825 рубля, а европейская валюта снизилась на 9,75 копейки и равнялась 75,515 рубля. При этом индекс МосБиржи по состоянию на 10:35 мск уменьшился на 0,16%, до 2430,82 пункта, индекс РТС потерял 0,11%, составив 1151,69 пункта.


#доллар #евро #курс #рубль #торги
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