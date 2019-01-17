Курс рубля снижается к доллару и растёт к евро

https://news.ru/storage/news/a93b97ab11f5be1da73a6a5f64ce0c58/9cae0d98-a3c5-4e95-b4a4-2c768d0e0746_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Торговая сессия 17 января демонстрирует снижение российских фондовых индексов. Рубль на открытии торгов снижается к доллару и укрепляется к евро.

Так, согласно данным Московской Биржи, к 10:19 мск доллар подорожал на 1,5 копейки, увеличившись по сравнению с уровнем предыдущего закрытия до 66,3825 рубля, а европейская валюта снизилась на 9,75 копейки и равнялась 75,515 рубля. При этом индекс МосБиржи по состоянию на 10:35 мск уменьшился на 0,16%, до 2430,82 пункта, индекс РТС потерял 0,11%, составив 1151,69 пункта.