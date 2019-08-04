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Цены на квартиры на первичном рынке России за год выросли на 10%. Динамика объясняется переходом рынка новостроек на работу по эскроу-счетам.

На протяжении последних полутора лет на рынке новостроек сохраняется устойчивый восходящий ценовой тренд. Отчасти это связано с объективными факторами (повышение НДС, рост отчислений в компенсационный фонд, необходимость прохождения аккредитации в...