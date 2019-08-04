В начале первых торгов недели курс рубля снижается к доллару и евро из-за негативного внешнего фона.
Такие данные приводит Московская Биржа.
Доллар расчётами «завтра» на 10:03 мск 5 августа подрос на 14 копеек. Курс американской валюты составил 65,41 рубля. Курс евро увеличился на 22 копейки, до 72,7 рубля.
При этом октябрьский нефтяной фьючерс марки Brent падает на 1,52% — до $60,95 за баррель.
Ранее News.ru писал, что Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2020 год с 69 до 65 рублей за доллар, а также прогноз по инфляции на конец 2019 года с 4,8 до 4,2%.